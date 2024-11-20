На заседании парламента 20 ноября депутаты единогласно приняли согласованную версию законопроекта о реабилитации граждан, пострадавших в результате репрессий за политические и религиозные убеждения в период 1918-1953 годов.

27 июня Жогорку Кенеш уже принимал этот документ в третьем чтении. Однако в начале осени президент вернул проект закона с возражениями в парламент для повторного рассмотрения.

«Вы все хорошо знаете, что мы этот законопроект принимали в трех чтениях. Мы не могли прийти к единому мнению с Минфином, но теперь согласовали документ с Генпрокуратурой и Минфином»,

— рассказал один из авторов документа Жанар Акаев.

В возражениях Садыр Жапаров указал замечание Минфина о том, что закон предусматривает создание Комиссии по реабилитации, которая будет признавать отдельных лиц жертвами политрепрессий. Он обратил внимание на то, что для работы комиссии потребуются деньги.

«Проекты законов, предусматривающие увеличение расходов, покрываемых за счет госбюджета, принимаются Жогорку Кенешем после определения Кабмином источника финансирования»,

— сослался он на Конституцию страны.

Президент со ссылкой на Минфин отмечал, что закон потребует выплаты госгарантий детям и близким реабилитированных. Расходы на это могут ежегодно составлять более 345,8 млн сомов, так как, согласно законопроекту, количество репрессированных кыргызстанцев достигать 18 тысяч.

В Минфине заявили, что в республиканском бюджете на 2025-2026 годы не предусмотрены расходы на вознаграждения и выплаты близким репрессированных. По их мнению, иначе это приведет к дефициту.

В согласованной версии документа теперь указывается, что деньги на вознаграждение работы комиссии и исследователей будут выделяться из резервного фонда спикера парламента, за счет внебюджетных, а также привлеченных спонсорских средств.

Законопроект предусматривает поправки в в закон «О правах и гарантиях реабилитированных граждан, пострадавших в результате репрессий за политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и другим признакам».

Инициаторы предлагали добавить статью, по которой осужденные по некоторым статьям Уголовного кодекса РСФСР от 1922 и 1926 годов, действовавшего на территории Кыргызстана до 1961 года, подлежат реабилитации.

Согласно разным источникам, во время репрессий, наиболее усилившихся в 1937-1938 годы, в Кыргызстане расстреляли от 20 до 40 тысяч человек.