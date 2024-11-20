Сотрудники ГКНБ 16 ноября задержали в Токтогульском районе Джалал-Абадской области члена ОПГ покойного кримавторитета Камчы Кольбаева — Руслана Дуйшеева.

По данным спецслужбы, Дуйшеев «планировал покушение на руководство ГКНБ», пока был в розыске.

В ГКНБ сообщили, что он бывший «смотрящий» села Бостери на Иссык-Куле, известный в криминальном мире как Рус Коен или Руслан Бостеринский.

Также, как отметили в госкомитете, в прошлом Дуйшеев был неоднократно судим за тяжкие и особо тяжкие преступления — разбой и убийство.

Мужчину водворили в СИЗО ГКНБ по обвинению в создании и участии в ОПГ.

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