Глава Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев на пресс-конференции 20 ноября рассказал, что сегодня ему поступили угрозы — неизвестные прислали ему на работу посылку, внутри которой был запечатанный конверт с флешкой.

По его словам, в письме неизвестные открыто угрожали расправой с семьей Ташиева и ним самим, если он не выполнит их условия. Однако, о каких условиях идет речь, он не озвучил.

«Если завтра что-нибудь случится со мной, моей семьей или семьей президента, [хочу], чтобы общественность знала — эти люди заранее предупреждали об этом»,

— сказал он.

Ташиев предполагает, что в этом могут быть замешаны спецслужбы. Он предупредил, что не боится этих людей и не свернет с тропы войны с криминалом, на которую вышел «во благо страны».

«Вас разозлило, что я не взял десятки млн долларов, которые предлагали. Вы знаете перспективу моей деятельности: вас в нашей стране не будет — ни ОПГ, ни олигархов, ни других, кто хочет зарабатывать нечестным путем. Если вы меня уничтожите, то можете обратно вернуться. Но пока я живой, то с этого пути не сверну»,

— подчеркнул он.

Глава ГКНБ заявил, что с того момента, как он возглавил спецслужбу, на него готовилось пять-шесть покушений. На жизнь президента же, по словам Ташиева, пытались покушаться дважды.

Позже приближенный к Ташиеву журналист Өткүрбек Рахманов опубликовал на своей Фейсбук-странице текст самого письма. В нем неизвестный заявляет, что его заказчики потребовали «бить» не по самому главе ГКНБ, а по его родным. За это, как утверждает исполнитель, ему «хорошо» заплатили «влиятельные в мире люди».

Однако автор письма предложил Ташиеву сделку. По его словам, если глава спецслужбы вернет вдове экс-спикера парламента Чыныбая Турсунбекова конфискованное имущество в течение десяти суток и уничтожит это письмо в течение 24 часов после получения, то никто не пострадает. В противном случае — «прольется много крови невинных людей».

Ранее сотрудники ГКНБ задержали члена ОПГ покойного кримавторитета Камчы Кольбаева — Руслана Дуйшеева. По данным спецслужб, он «планировал покушение на руководство ГКНБ», пока находился в розыске.

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