Лидер партии «Социал-демократы» Темирлан Султанбеков обратился к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву из СИЗО-1. Письмо опубликовано в соцсетях политика.

По словам Султанбекова, сотрудники ГУВД Бишкека «уверяли» его в том,

что подкупов голосов избирателей со стороны партии не было, но «они вынуждены были действовать по приказу Ташиева». Он отметил, что в качестве доказательства милиционеры показали ему следственное поручение от ГКНБ от 8 ноября.

Султанбеков напомнил, что перед выборами между ним и лидером партии «Новая сила» Куванычбеком Конгантиевым произошел конфликт. По его словам, Конгантиев приходится «окул-ата» сыну Ташиева — Тай-Мурасу.

Политик обвинил Конгантиева в том, что тот якобы получил трехкомнатную квартиру из-за связей с ликвидированным кримавторитетом Камчы Кольбаевым. Чтобы подтвердить это, Султанбеков предложил проверить их обоих на детекторе-лжи.

«Я имел неосторожность написать в сторисах и комментариях, что у меня есть более 15 фактов подкупа со стороны партии “Новая сила” […] Вы должны были опираться не на таких коррупционеров и бандитов из «Жаны Куч», а на таких умных и грамотных ребят из СД. Или хотя бы провести все в рамках закона»,

— написал он.

По словам политика, на его столе (предположительно, в штабе партии) лежала красная папка с фактами подкупов голосов избирателей со стороны «Новой силы». Он попросил передать эту папку ЦИК.

Султанбеков попросил главу спецслужб встретиться с ним лично, чтобы он смог доказать, что подкупов голосов избирателей со стороны «Социал-демократов» не было.

В ГКНБ пока не комментировали заявление Султанбекова.

13 ноября правоохранительные органы обыскали штаб-квартиру «Социал-демократов» в Бишкеке. Затем милиция распространила аудиозапись телефонного разговора Ирины Карамушкиной и Данияра Чолпонбаева, где якобы идет речь о подкупе голосов избирателей. По заявлению ГУВД, в ходе расследования подтвердилось, что они организовали подкуп голосов избирателей по 1000 сомов за каждый.

Свердловский райсуд Бишкека 15 ноября отправил под стражу на два месяца лидера партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова и его сопартийцев — Ирину Карамушкину и Розу Турксевер. Все трое проходят по делу о подкупе голосов избирателей.

17 ноября прошли выборы депутатов местных кенешей. До начала голосования «Социал-демократов» отстранили от участия в выборах в БГК из-за возбужденного уголовного дела.