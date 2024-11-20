17 ноября примерно в 9 часов в милицию поступила информация о том, в одном из многоэтажных домов на улице Масалиева нашли тело женщины с признаками насильственной смерти.
Этот факт зарегистрирован в электронном журнале учета информации.
По данным УВД, 36-летняя погибшая С.А. была уроженкой города Кызыл-Кия Баткенской области.
«Погибшая вместе со своей подругой распивали спиртное. В какой-то момент между ними возникли разногласия. Ее подруга подозревается в том, что задушила С.А. шнуровкой от своих спортивных штанов»,
— сообщили «Клоопу» в милиции.
В УВД добавили, что в тот же день подозреваемую водворили в ИВС. Ведется следствие.
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