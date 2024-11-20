Несколько лет назад в Молдове открылся уникальный этнолагерь Manas Yurt Village. Основала его в родном селе Леордоая Лариса Амбросий, вернувшаяся в Молдову после двух десятилетий за границей. Этот проект объединил кыргызские юрты, молдавское гостеприимство и экофилософию. А началось все с удивительной встречи в Ирландии, где Лариса познакомилась с культурой кыргызских кочевников.

Она рассказала нашим коллегам из молдавского издания NewsMaker, как зародилась идея этнолагеря, как везли из Кыргызстана аутентичные юрты и можно ли в Молдове честно вести бизнес.

Оригинал материала вышел на сайте NewsMaker, его автор — Александр Нугманов. «Клооп» перепечатывает статью с разрешения издания.

Как в молдавском селе появились кыргызские юрты

Основательница этнолагеря с юртами Лариса Амбросий более 20 лет жила за пределами Молдовы. «Я уехала в командировку, но осталась там на 23 года. Так получилось. Вышла замуж и все бросила здесь», — вспоминает Лариса, рассказывая о том, как ее карьера и личная жизнь сложились вдали от родины.

По ее словам, она всегда оставалась открытой к новым культурам и впечатлениям. В Ирландии судьба свела ее с кыргызской подругой. Именно через нее Лариса впервые открыла для себя Кыргызстан и его традиции.

«Я начала изучать и узнавать кыргызскую культуру благодаря кыргызам, которых встретила в Ирландии 22 года назад», — говорит Лариса, вспоминая, как начала погружаться в кыргызскую культуру.

В 2019 году Лариса решила провести отпуск в Молдове и пригласила свою кыргызскую подругу в гости. Встреча с родиной и давними воспоминаниями пробудила в ней желание создать что-то новое на родной земле.

«Здесь мама мне в наследство оставила землю, и я подумала, почему бы не создать что-то здесь?» — вспоминает Лариса.

Идея создать этнолагерь с кыргызскими юртами зародилась во время поездки в Кыргызстан, которая стала для нее источником вдохновения. Путешествие по горам, наблюдение за традиционной жизнью кочевников и знакомство с кыргызской национальной культурой захватили ее настолько, что у Ларисы возникло желание перенести часть этого мира в родную Молдову.

«Я увидела там юрты, и идея пришла, словно сама по себе. Мы просто сидели у моего дома и палочкой рисовали на земле: здесь будет юрта, там вторая… Само место показало, как лучше все расположить, как будто это шло из души», — признается она.

Лариса подошла к реализации своей идеи с максимальной ответственностью, стремясь не только к успеху своего проекта, но и к тому, чтобы соблюсти все требования безопасности и законодательства. Она пригласила на участок представителей всех надзорных органов, включая пожарную службу.

«Мы хотели все сделать по правилам. Пожарные даже удивились, когда узнали, что мы их пригласили до открытия, чтобы все заранее проверить», — вспоминает она.

Лариса старается вести бизнес абсолютно честно, так как убеждена, что знание и соблюдение законов — лучшая защита от коррупции. За все время работы она ни разу не столкнулась с ситуацией, когда требовалась бы взятка, и, по ее словам, никто у нее взяток не просил.

«Если ты знаешь законодательство и действуешь честно, то нет причин, чтобы кто-то просил у тебя взятку или ставил палки в колеса», — говорит Лариса.

Открытие в разгар пандемии

Первым шагом к воплощению мечты об этно-лагере стал заказ 12 традиционных юрт прямо из Кыргызстана, каждая из которых символизировала глубокую связь с культурой кочевников.

«Мы заказали юрты в Бишкеке. Нашли логистическую компанию, и они доставили нам все прямо из Кыргызстана», — вспоминает Лариса. Для этого организовали сложную цепочку доставки, включая транзит через Москву.

Чтобы создать комфортные условия для будущих посетителей, Лариса со своей командой продумали и обустроили необходимую инфраструктуру. На месте не было канализации, а электричество требовало дополнительного прокладывания кабелей под землей.

«Мы продумали все до мелочей, чтобы не нарушать природную гармонию, и чтобы ничего не было видно на поверхности», — рассказывает Лариса. Всю инфраструктуру создавали с уважением к окружающей природе, что, по словам Ларисы, было особенно важно для поддержания атмосферы спокойствия и единения.

Но как только все было готово, началась пандемия. Поэтому этнолагерь распахнул свои двери для гостей только 6 августа 2020 года, на открытие пришли 200 человек.

«Мы не ожидали такого наплыва. Нас было всего трое, и мы не знали, как управлять потоком людей», — вспоминает Лариса.

Как юрты знакомят с кыргызской культурой

Лариса мечтала создать место, где люди смогут почувствовать себя частью природы, ощутить спокойствие и найти время для размышлений. В основе этнолагеря лежит уважение к кыргызской культуре, которая, по ее словам, оказала на нее сильное влияние.

«Кыргызская юрта — это не просто палатка, это целая философия. Она создает ощущение единства и гармонии с окружающим миром», — поясняет Лариса, рассказывая о символизме круглой формы и открытого купола юрты, напоминающего о связи человека с природой и космосом.

Каждый элемент в лагере продуман так, чтобы подчеркнуть природное спокойствие. Она считает, что гармония с природой помогает людям находить внутренний покой. Лагерь расположен в живописном месте, а по вечерам для гостей разводят костер. В основе философии лагеря лежит также забота об устойчивом будущем и приверженность чистоте природы. Возле дома Ларисы растут фруктовые деревья, сады, из плодов варят натуральные джемы без сахара и подают гостям с традиционными кыргызскими угощениями.

«Мы не используем химикаты, не нарушаем природный баланс, и наши джемы и соки полностью натуральные», — говорит Лариса.

И для кыргызской, и для молдавской культуры характерно гостеприимство. В этнолагере гостей встречают традиционным кыргызским хлебом, угощают чаем и джемами, приготовленными по национальным рецептам.

«В Кыргызстане, как и у нас когда-то, каждого гостя встречают с хлебом, это символ гостеприимства и открытости», — говорит Лариса. Она вспоминает, как радушно ее принимали в Кыргызстане, и теперь стремится создать эту атмосферу в этнолагере в Молдове, чтобы каждый посетитель почувствовал себя как дома.

Еще одна характерная черта кыргызской культуры — уважение к старшим. Посетителям лагеря рассказывают, что в Кыргызстане принято, что за столом первым начинает есть старший, а младшие всегда подают чай и угощения.

«Это знак уважения к мудрости и опыту, которые приходят с годами», — отмечает хозяйка этнолагеря.

Она рассказывает гостям и о правилах, связанных со входом в юрту: по традиции в нее заходят правой ногой, не наступая на порог, выражая уважение к домовой духовной сущности. В юрту всегда заходят без обуви и склоняют голову при входе. Это символизирует почтение к хозяевам.

Лариса Амбросий рассказывает, что в музее на территории этнографического комплекса в Кыргызстане есть огромный ковер с гербами всех бывших республик Советского Союза. Когда Лариса увидела этот ковер, почувствовала единение культур.

«Возле герба Молдовы стоит юрта, — вспоминает Лариса. — Для меня это стало чем-то вроде знака, словно уже было подготовлено место для будущего проекта».

Кыргызстанцы за работой

Лариса говорит, что местные жители положительно восприняли появление такого необычного лагеря.

«Здесь важно, как ты себя преподносишь: если с улыбкой, то и люди к тебе тянутся», — говорит Лариса.

Также она отмечает, что стремилась поддержать местных предпринимателей и производителей, и это укрепило ее связь с сообществом. В лагере используют местные продукты, которые она закупает у жителей села. Благодаря ее поддержке местные фермеры начали расширять хозяйство, чтобы удовлетворить растущий спрос.

«Магазины и фермеры стали активнее работать, после того как мы открылись. Люди начали увеличивать поголовье скота, расширять производство молока и сыра», — рассказывает Лариса, отмечая, как ее проект косвенно помогает развитию местной экономики.

Но одной из серьезных проблем стала нехватка рабочей силы. Многие молодые люди уехали на заработки за границу, и в деревне было непросто найти людей, готовых работать в лагере. Тогда Лариса решила привлечь сотрудников из Кыргызстана, чтобы сохранить национальный колорит и передать особенности кыргызской культуры. Однако это оказалось непросто: нужны были въездные визы и разрешения, возникали и дополнительные расходы, связанные с перелетом и документами.

С проблемой нехватки рабочей силы сталкиваются многие предприниматели, а решить этот вопрос с помощью иностранных работников мешает бюрократия. Лариса пыталась донести эту проблему до властей, предлагая упростить процедуру найма рабочей силы из-за рубежа, но ситуация пока не сдвинулась с места.

Тем не менее предпринимательница считает, что в Молдове есть много возможностей для развития бизнеса. Она приводит в пример программу PARE 1+1, финансируемую Европейским союзом. В рамках этой программы Лариса взяла кредит на внедрение системы электронного учета. По ее словам, далеко не во всех странах, в том числе в Кыргызстане, есть доступ к таким ресурсам. Бизнесвумен уверена, что можно добиться всего, если есть желание и упорство.