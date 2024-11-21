Генпрокуратура начала доследственную проверку по заявлению владельца KG Group Имамидина Ташова о пытках в СИЗО со стороны сотрудников ГКНБ.

В надзорном органе отметили, что речь идет о жалобах арестованного на то, что сотрудники силовых структур оказывали на него психологическое давление и использовали против него физическую силу.

«Заявление зарегистрировано в электронном журнале учета информации военной прокуратуры Бишкекского гарнизона, проводится доследственная проверка. Кроме того, Служба собственной безопасности ГКНБ проводит служебное расследование»,

— добавили там.

О пытках в отношении бизнесмена сообщила его мать в конце октября. По ее словам, в одном из писем Имамидин Ташов рассказал, что его избивали и пытали током в СИЗО. На следующий день Ташов порезал себе живот. Его прооперировали в больнице и вернули под стражу.

Тем временем в спецслужбе отрицают, что их сотрудники применяли пытки к бизнесмену. В ГКНБ заявили, что Ташов «целенаправленно готовился к суициду», сговорившись со своими родственниками.

Имамидину Ташову предъявлены обвинения по статьям о насильственном захвате власти, публичных призывах к насильственному захвату власти и незаконному пересечению госграницы КР.

ГКНБ в конце апреля сообщил, что Ташов разыскивается по делу о призывах к насильственному захвату власти. Затем спецслужба задержала бизнесмена в селе Каинды.

На Ташова возбудили уголовное дело и объявили в розыск после того, как он обвинил сотрудников ГКНБ в похищении, запугивании и вымогательстве 100 млн сомов «в левый карман» помимо 52 млн, которые он выплатил по делу о незаконном строительстве.

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