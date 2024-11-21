В Ноокатском районе Ошской области уволили главу Кок-Жарского райотделения милиции Темура Абдисатара уулу после его жалобы на начальника раймилиции Талгата Өскөналиева.

Как отметили в МВД, такое решение было принято из-за того, что Абдисатар уулу «дискредитировал органы внутренних дел».

Тем временем самого главу раймилиции Өскөналиева по итогам проверки освободили от должности с понижением.

Такая же мера коснулась его двух заместителей, а также начальника отдела кадров УВД области и инспектора разрешительной системы отделения милиции.

По данным ведомства, еще шестеро милиционеров получили дисциплинарные взыскания, в том числе начальник УВД области и его три заместителя. Всего наказаны 12 милиционеров.

Ранее стало известно, что глава Кок-Жарского райотделения милиции Темур Абдисатар уулу пожаловался на главу раймилиции Талгата Өскөналиева и просил принять меры. Милиционер заявил, что начальник преследовал его и требовал подать в отставку.

По данным «Азаттыка», на Өскөналиева жаловались более десяти сотрудников Кок-Жарского райотдела милиции. Они обратились к властям и заявили, что с Өскөналиевым «невозможно работать».

В этой связи была назначена проверка.

Сам же Өскөналиев опроверг выдвинутые обвинения. Он считает, что его подчиненный подал жалобу «из-за обиды, потому что получил дисциплинарное взыскание».

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