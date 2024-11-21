В Ноокатском районе Ошской области уволили главу Кок-Жарского райотделения милиции Темура Абдисатара уулу после его жалобы на начальника раймилиции Талгата Өскөналиева.
Как отметили в МВД, такое решение было принято из-за того, что Абдисатар уулу «дискредитировал органы внутренних дел».
Тем временем самого главу раймилиции Өскөналиева по итогам проверки освободили от должности с понижением.
Такая же мера коснулась его двух заместителей, а также начальника отдела кадров УВД области и инспектора разрешительной системы отделения милиции.
По данным ведомства, еще шестеро милиционеров получили дисциплинарные взыскания, в том числе начальник УВД области и его три заместителя. Всего наказаны 12 милиционеров.
Ранее стало известно, что глава Кок-Жарского райотделения милиции Темур Абдисатар уулу пожаловался на главу раймилиции Талгата Өскөналиева и просил принять меры. Милиционер заявил, что начальник преследовал его и требовал подать в отставку.
По данным «Азаттыка», на Өскөналиева жаловались более десяти сотрудников Кок-Жарского райотдела милиции. Они обратились к властям и заявили, что с Өскөналиевым «невозможно работать».
В этой связи была назначена проверка.
Сам же Өскөналиев опроверг выдвинутые обвинения. Он считает, что его подчиненный подал жалобу «из-за обиды, потому что получил дисциплинарное взыскание».
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