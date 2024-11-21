На заседании парламента 20 ноября депутаты во втором и третьем чтениях приняли законопроект о поправках в Кодекс о неналоговых доходах. Им могут обязать кыргызстанцев платить по сому за каждый литр топлива.

Документом предлагается ввести сборы, деньги от которых будут поступать в Дорожный фонд при Минтрансе на улучшение дорожной инфраструктуры.

Депутат Равшанбек Рысбаев спросил на заседании, не подорожает ли из-за этого ГСМ. Замминистра транспорта Бекназар Базаралиев ответил, что топливо не должно сильно вырасти в цене, а сборы будут оплачивать производители и импортеры.

Тем временем другой нардеп Дастан Бекешев выступил против дополнительных сборов с граждан. Он напомнил, что автовладельцы оплачивают страховку, акцизный налог при покупке ГСМ, а также налог на имущество.

Инициатор законопроекта — Кабмин. По словам авторов, цель поправок — сначала увеличить доходную часть госбюджета, а затем улучшить состояние автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры.

Авторы документа отмечают, что сейчас для поддержания дорог в безопасном состоянии из госбюджета выделяется 2 млрд сомов вместо 10 млрд в год. По их подсчетам, с такой суммой на один километр дороги выделяются всего около 100 сомов. Это «ничтожно мало» для надлежащего содержания дорог, говорят они.

Также инициаторы предлагают ввести сборы на утилизацию автомобильных шин, а также отработанных масел и пришедших в негодность компонентов машин.

По документу Дорожный фонд получает 50% акцизов на ГСМ, сборы и штрафы за нарушения на дорогах (регистрация, пропуск, взвешивание, проезд по искусственным сооружениям), а также поступления из республиканского бюджета.

Ранее замдиректора Дорожного фонда Акылбек Мусабаев пояснял, почему решили внедрить сбор в 1 сом с каждого литра ГСМ. По его словам, это мировая практика, основанная на принципе справедливости: кто больше ездит, тот больше платит. Сборы будут взиматься через АЗС.

Мусабаев отмечал, что сбор «1 сом к литру» увеличит поступления в бюджет на 1,6 млрд сомов. Утилизационные же сборы, по его подсчетам, привнесут в бюджет дополнительно около 638 млн сомов.