В Кыргызстане приняли поправки в законы и кодексы, направленные на борьбу с семейным насилием. «Клооп» поговорил с экспертами, чтобы разобраться в новых изменениях.

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В начале апреля в пригороде Бишкека жестоко убили 34-летнюю Рахиму Айкымбаеву. По подозрению в преступлении задержали бывшего мужа женщины, с которым она рассталась за два месяца до убийства.

Мужчина нанес Рахиме 27 ударов ножом, когда у нее на руках спала маленькая дочка, а в соседней комнате спали двое малолетних детей.

По словам родственников убитой, муж не раз избивал женщину, и та неоднократно обращалась в милицию после побоев.

«Закон не работает, когда надо защищать женщин. Рахима несколько раз писала заявление в милицию, жаловалась на побои, но там ей сказали, что не могут вмешиваться в семейные дела. Она сама мне об этом много раз рассказывала. Они начинают двигаться, когда уже женщину убили. Мы требуем, чтобы убийцу наказали по всей строгости закона», — говорила Миргуль Былжиева, сестра убитой.

Суд приговорил бывшего мужа Рахимы к 15 годам лишения свободы по статье «Убийство с особой жестокостью».

Количество случаев семейного насилия растет

По данным официальной статистики, Рахима — одна из 34 убитых семейными агрессорами женщин за прошедшие 2,5 года. Эта же официальная статистика утверждает, что случаи семейного насилия неумолимо растут из года в год.

При этом правозащитники отмечают, что реальные масштабы насилия в стране оценить сложно. «Статистика от госорганов сильно занижена: она отражает лишь небольшую часть женщин, которые дошли до милиции, подали заявление, и, к счастью, их заявление было принято, а не проигнорировано, и по нему были проведены какие-то мероприятия. На самом деле, уровень семейного насилия в нашей стране очень высок», — говорит глава кризисного центра «Сезим» Атыр Абдрахматова. В МВД же объясняют рост количества случаев семейного насилия в официальной статистике тем, что проблему перестали замалчивать. «Семейное насилие считается правонарушением, о котором раньше предпочитали не говорить. Люди старались не выносить конфликты за пределы дома. Однако сегодня эта парадигма меняется благодаря инфокампаниям, в том числе со стороны СМИ. Жертвы насилия все чаще обращаются за помощью в правоохранительные органы. Это одна из причин роста числа зарегистрированных случаев», — объясняет «Клоопу» начальник отдела профилактики семейного насилия Службы общественной безопасности МВД Данияр Сапарбаев.



При этом, несмотря на рост зарегистрированных случаев семейного насилия, количество дошедших до суда уголовных дел остается низким. К примеру, в 2022 году возбудили 496 уголовных дел по фактам семейного насилия — 201 дело прекратили. В 2023 году возбудили 591 уголовное дело, 147 было прекращено.