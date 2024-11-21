Такое решение 21 ноября принял Административный суд столицы.

Суд рассмотрел иск активистов к Бишкекскому горкенешу о признании

недействительным постановления БГК №152 от 29 августа и удовлетворил ходатайство.

«Приостановить демонтаж троллейбусной контактной сети и тяговых подстанций до вынесения решения по делу»,

— говорится в решении суда.

В начале мая стало известно, что мэрия столицы решила передать 100 троллейбусов городу Ош и заменить их 120 электробусами. Местные активисты выступали против этого, отмечая, что это лишние траты и будет проблема того, как экологично хранить и утилизировать аккумуляторные батареи электроавтобусов.

В Бишкеке начали демонтаж троллейбусных линий 19 июня, еще до завершения общественного обсуждения по этому вопросу.

29 августа БГК одобрил передачу 100 троллейбусов городу Ош. Помимо этого, власти столицы передали шесть троллейбусов Нарыну и десять — Баткенской области.

В столице с 4 ноября перестали курсировать троллейбусы.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы: https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop