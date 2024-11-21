Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что за последние четыре года спецслужба конфисковала у ОПГ и «олигархов» имущество на приблизительную сумму в 125 млрд сомов.

Об этом он сказал 20 ноября на встрече с журналистами. По словам Ташиева, в декабре он даст еще одну пресс-конференцию, на которой отчитается о работе спецслужбы.

«На данный момент приблизительная цифра [составляет] около 125 млрд сомов. Это имущественные и финансовые средства, возвращенные от ОПГ, криминалитета, нечестных олигархов и других»,

— заявил он.

Ташиев отметил, что готов сообщить «пофамильно» список тех, кто передал имущество государству. В будущем меры будут еще жестче, подчеркнул он.

«Как сейчас, когда кто-то оплачивает свои штрафы миллионами-миллиардами и выходит на свободу, не будет. Мы у них и миллиарды отберем, и в тюрьму посадим»,

— предупредил глава спецслужбы.

По его словам, для этого ведомство согласовывает поправки в Уголовный Кодекс, согласно которым коррупционеры «в обязательном порядке будут находиться в тюрьме».

Президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев с приходом к власти начали программу «кустуризации» — когда политик или бизнесмен, задержанный за махинации и коррупцию, мог выйти на свободу, возместив государству нанесенный ущерб.

Одно из таких дел связано с экс-замглавы Таможни Райымбеком Матраимовым. Ранее Ташиев заявлял, что Матраимов вышел из-под стражи, выплатив $200 млн (более 17 млрд сомов). По его словам, экс-таможенник будет наказан, когда его дело дойдет до суда. В отношении Матраимова возбуждено уголовное дело о легализации преступных доходов, хулиганстве и незаконном пересечении границы.

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