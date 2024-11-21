Нуржан Тентимишева, вдова экс-спикера парламента Чыныбая Турсунбекова, ответила на заявления, написанные в письме с угрозами от неизвестного к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву.

В начале письма, ранее обнародованного главой телеканала Region TV Өткүрбеком Рахмановым, неизвестный угрожал Ташиеву и его семье расправой. Однако затем предложил ему сделку: якобы если он вернет вдове Турсунбекова конфискованное имущество, то никто не пострадает.

На это Тентимишева заявила, что не имеет никаких связей с автором письма.

«Я прочитала в соцсетях то, что повергло меня в шок. Я даже не смогла дочитать письмо до конца. Кто это писал, с какой целью? Почему используют имя нашей семьи, упоминают мое имя и имя моего супруга спустя четыре года? Вы верите, что этот человек желает хорошего нашей семье? […] Я простая мать семьи. Я женщина, воспитывающая детей»,

— сказала она в видеообращении, опубликованном в Фейсбуке.

Тентимишева отметила, что ее семья не заинтересована в политике и занимается только своей работой.

Вдова политика также прокомментировала слухи о том, что ее старшая дочь «переписывается» с активистом Тилекматом Куреновым, объявленным в розыск со стороны ГКНБ по делу о подготовке к захвату власти. Она опубликовала единственную переписку от 2022 года, в которой дочь защищает честь покойного отца.

Нуржан Тентимишева сейчас является главой группы компаний «Акун». Ее муж, бывший спикер парламента, Чыныбай Турсунбеков, скончался в июле 2020 года от пневмонии.

Накануне глава ГКНБ Камчыбек Ташиев рассказал, что к нему на работу пришла посылка, внутри которой был конверт с флешкой. Сам Ташиев заявил, что «не боится» этих людей и не свернет с тропы войны с криминалом, на которую вышел «во благо страны». По его словам, ранее на него покушались до шести раз.

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