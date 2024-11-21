Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на пресс-конференции 20 ноября заявил о намерении задержать экс-посла Кыргызстана, подозреваемого в получении взятки в размере $250 тысяч.

По словам Ташиева, посол, имя которого он не стал озвучивать, прикрывался именем главы ГКНБ, чтобы получить взятку.

«Продал мое имя и получил $250 тысяч. Я прям сегодня утром дал поручение его арестовать. На него поступили заявление, показания, видео и фотографии того, как он получал эти деньги […] Он когда-то был в моей партии, но я не собираюсь никого щадить»,

— заявил он.

Глава спецслужбы отметил, что его принцип — наказывать всех, кто совершил преступление.

«Если кто-то нарушит закон или посягнет на госсобственность и народный бюджет, всех накажем. Кто бы это ни был — близкий президента, мой или других больших чиновников […] Если, не дай бог, кто-то из моих близких — сын или братья — попадут ко мне с нарушением закона, я их посажу. Это мой принцип»,

— подчеркнул он.

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