Би-би-си провела расследование, в котором выяснила, что две кыргызские компании замешаны в поставке военной оптики российским компаниям, связанным с армией РФ.

Речь идет о компании ОcОО «Рама Групп» и компании-посреднике ОcОО «Шисан», зарегистрированных по одному адресу в Бишкеке «в современном пятиэтажном доме в благополучном районе города».

По данным журналистов, эти компании занимались отправкой в Россию оптического оборудования британского производителя Beck Optronic Solutions. Такое высокотехнологичное оборудование, по их словам, может использоваться в ракетах, танках и самолетах.

«Как следует из таможенных документов, попавших в распоряжение Би-би-си, высокотехнологичное оборудование британской фирмы общей стоимостью $2,1 млн было продано российским компаниям, связанным с армией», — утверждают расследователи.

В Би-би-си отмечают, что «Рама Групп» дважды поставила оборудование

в Москву, указав в декларации «вращающиеся части камеры». Обе поставки получила компания Sol Group в Смоленске, которая находится под санкциями США.

Остальные четыре партии отправила компания «Шисан» — британскую продукцию на $1,5 млн получил Уральский оптико-механический завод, который производит оборудование для наведения бомб и тоже находится под санкциями, пишет Би-би-си.

Расследователи заявляют, что ОсОО «Рама Групп» учредила Валерия Байгаскина — 25-летняя уроженка Казахстана, ныне проживающая в Беларуси. Согласно белорусским реестрам, компания была зарегистрирована в Бишкеке в феврале 2023 года.

Когда Би-би-си связались с Байгаскиной, та ответила, что продала компанию в мае этого года. Журналисты выяснили, что компания перешла ее лучшей подруге — Ангелине Журенко.

«Журенко сказала нам: “Торговая деятельность ведется исключительно в рамках действующего законодательства Кыргызстана. Компания не нарушает никаких запретов. Любая другая информация является ложной”», — пишет Би-би-си.

Директором второй компании, ОсОО «Шисан», значится Евгений Матвеев. Он же ответил на заявления журналистов, что его компания занимается «поставками исключительно гражданских товаров, произведенных в азиатских странах».

«Это не противоречит законам государства, в котором я работаю, и не имеет никакого отношения к санкциям США, потому что невозможно запретить свободную торговлю азиатскими товарами, доступными для продажи и доставки», — цитирует его СМИ.

Вашингтонский аналитический центр по вопросам безопасности C4ADS проанализировал таможенные документы.

«С июля по декабрь 2023 года компания “Шисан” осуществила 373 поставки через Кыргызстан в Россию. Из них 288 содержали товары, подпадающие под таможенные коды «высокоприоритетных предметов для применения на поле боя».

За те же шесть месяцев “Рама Групп” осуществила в общей сложности 1 756 поставок в Россию. Из них 1 355 пришлось на товары из списка “высокоприоритетных товаров для применения на поле боя”», — сообщили там.

Ранее власти США внесли ряд кыргызстанских компаний в санкционный список из-за сотрудничества с российскими промышленными объектами. Так, в последний раз в этом списке оказалась компания ОсОО «Сервис Флай Бишкек».

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года США и страны Евросоюза ввели санкции против России и ужесточили экспорт технологий, которые могут использоваться для военных целей.

В вопросе вторжения России в Украину власти Кыргызстана официально придерживаются нейтралитета. Однако Россия продолжает получать западные технологии через Кыргызстан, Казахстан и другие страны, которых ограничения не коснулись.