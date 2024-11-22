В столичном микрорайоне Нижний Джал на месте гаражного кооператива №22 построят многофункциональный спортивный комплекс при Национальной федерации бокса КР, сообщили в мэрии.

По данным муниципалитета, участок, на котором расположен кооператив, передан Федерации бокса до 16 февраля 2028 года.

Там отметили, что на месте комплекса планируют построить арену для бокса, двухуровневую парковку и другие объекты социального, культурного и бытового назначения.

«В настоящее время демонтировано 10 гаражей, некоторые владельцы проводят демонтаж самостоятельно»,

— добавили в мэрии.

Ранее сотрудники Управления по контролю за землепользованием начали демонтировать «самовольно функционирующие» постройки. В результате между владельцами гаражей и сотрудниками мэрии произошла потасовка.

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