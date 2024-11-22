В одном из гаражных кооперативов Бишкека произошла потасовка между владельцами гаражей и сотрудниками мэрии столицы. Последние пришли демонтировать постройки на улице Псковская, 71.

Как сообщили в муниципалитете, владельцы гаражей облили сотрудников Управления по контролю за землепользованием жидкостью, «напоминающей по запаху бензин». По их данным, граждане также повредили служебное авто и спецтехнику МП «Тазалык».

В мэрии назвали гаражи «самовольно функционирующими объектами».

Там добавили, что ранее сотрудники муниципалитета проводили разъяснительные работы с владельцами гаражей.

Сейчас на месте конфликта разбираются правоохранительные органы.

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