В одном из гаражных кооперативов Бишкека произошла потасовка между владельцами гаражей и сотрудниками мэрии столицы. Последние пришли демонтировать постройки на улице Псковская, 71.
Как сообщили в муниципалитете, владельцы гаражей облили сотрудников Управления по контролю за землепользованием жидкостью, «напоминающей по запаху бензин». По их данным, граждане также повредили служебное авто и спецтехнику МП «Тазалык».
В мэрии назвали гаражи «самовольно функционирующими объектами».
Там добавили, что ранее сотрудники муниципалитета проводили разъяснительные работы с владельцами гаражей.
Сейчас на месте конфликта разбираются правоохранительные органы.
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