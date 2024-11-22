ГКНБ проверил экс-посла КР в США и Канаде Бактыбека Аманбаева, подозреваемого в вымогательстве взятки в $250 тысяч.

По данным госкомитета, некий гражданин написал заявление на Аманбаева. Он указал, что экс-посол якобы вымогал у него деньги «за положительное решение уголовного дела» в отношении его задержанного родственника.

Аманбаев, со слов гражданина, мог сделать это «через свои связи с главой ГКНБ».

Однако следствие установило, что это не было вымогательством. По их данным, между родственником гражданина и самим Аманбаевым были «долговые обязательства».

«$250 тысяч возвращены заявителю. В связи с этим от заявителя поступило встречное заявление в отношении Аманбаева. Тем самым в действиях Аманабаева отсутствуют признаки состава какого-либо преступления»,

— отметили в ГКНБ.

20 ноября Камчыбек Ташиев заявил, что на имя его бывшего однопартийца и экс-посла КР поступило заявление о получении крупной взятки. Глава спецслужбы говорил, что не будет «щадить его», несмотря на то, что они состояли в одной партии.

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