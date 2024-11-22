Сотрудники ГКНБ 20 ноября задержали экс-спикера Жогорку Кенеша Канатбека Исаева. Об этом «Клоопу» сообщили собственные источники в силовых структурах.

По их словам, предположительно, политика задержали за связь с ОПГ.

Адвокат Исаева, Бакыт Осмоналиев, сообщил «Азаттыку», что сегодня ему рассмотрят меру пресечения. По его словам, пока неизвестно, по какому делу задержан Исаев.

В пресс-службе ГКНБ пока не комментировали задержание Исаева.

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