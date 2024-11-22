По факту потасовки владельцев гаражей микрорайона Нижний Джал с сотрудниками мэрии Бишкека возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Об этом сообщили в УВД Ленинского района.

В милиции говорят, что сейчас обстановка спокойная. На месте продолжаются работы по демонтажу, а правоохранители обеспечивают общественный порядок.

Утром 22 ноября сотрудники Управления по контролю за землепользованием мэрии приступили к демонтажу гаражного кооператива по улице Псковской, 71. Владельцы гаражей заявили, что сотрудники муниципалитета приехали с техникой и потребовали освободить территорию, не показав соответствующие документы.

В итоге между горожанами и сотрудниками мэрии произошла потасовка. В муниципалитете заявили, что владельцы гаражей облили их сотрудников жидкостью, «напоминающей по запаху бензин», а также повредили служебное авто и спецтехнику МП «Тазалык».

Позже в мэрии Бишкека сообщили, что в Нижнем Джале все же сносят гаражный кооператив.

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