«Социал-демократы» намерены обжаловать постановление Административного суда, который оставил в силе решение БТИК о снятии партии с выборов в Бишкекский горкенеш. Об этом «Клоопу» сообщил член партии Кадырбек Атамбаев.

По словам политика, они подадут жалобу в Верховный суд сегодня. Атамбаев назвал решение Админсуда «очередным попранием презумпции невиновности».

«Суд тоже опирался на факт подкупа [голосов избирателей], хотя я вижу по общественности и по самому видеоролику, что речь шла о выплате зарплат агитаторам. Там упоминаются ведомости, банк — все было легально и законно. Это полная махинация со стороны политических заказчиков по этому делу»,

— заявил он.

13 ноября правоохранительные органы обыскали штаб-квартиру «Социал-демократов» в Бишкеке. Затем милиция распространила аудиозапись телефонного разговора Ирины Карамушкиной и Данияра Чолпонбаева, где якобы идет речь о подкупе голосов избирателей. По заявлению ГУВД, в ходе расследования подтвердилось, что они организовали подкуп голосов избирателей по 1000 сомов за каждый.

По этому делу Свердловский райсуд Бишкека 15 ноября отправил под стражу на два месяца лидера партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова и его сопартийцев — Ирину Карамушкину и Розу Турксевер.

17 ноября прошли выборы депутатов местных кенешей. До начала голосования «Социал-демократов» отстранили от участия в выборах в БГК из-за возбужденного уголовного дела.

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