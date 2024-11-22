Такое постановление вынес Административный суд Бишкека 21 ноября. Тем самым решение Бишкекской территориальной комиссии о снятии «социал-демократов» с выборов в Бишкекский горкенеш осталось в силе.

13 ноября правоохранительные органы обыскали штаб-квартиру «Социал-демократов» в Бишкеке. Затем милиция распространила аудиозапись телефонного разговора Ирины Карамушкиной и Данияра Чолпонбаева, где якобы идет речь о подкупе голосов избирателей. По заявлению ГУВД, в ходе расследования подтвердилось, что они организовали подкуп голосов избирателей по 1000 сомов за каждый.

Свердловский райсуд Бишкека 15 ноября отправил под стражу на два месяца лидера партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова и его сопартийцев — Ирину Карамушкину и Розу Турксевер. Все трое проходят по делу о подкупе голосов избирателей.

17 ноября прошли выборы депутатов местных кенешей. До начала голосования «Социал-демократов» отстранили от участия в выборах в БГК из-за возбужденного уголовного дела.

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