Глава Управделами президента Каныбек Туманбаев на пресс-конференции 21 ноября сообщил, что государство узаконило и ввело в эксплуатацию шесть домов стройкомпании KG Group, которая не достроила объекты из-за нарушений.

Один из этих домов находится в микрорайоне Кок-Жар в Бишкеке, а другой — в Оше. По его словам, компания продавала квартиры с долевым участием на этапе котлована. Эти дома остались недостроенными, а покупатели не могли вернуть свои деньги.

«Президент поручил собрать всех заинтересованных в объектах компании KG Group, выслушать их, а затем все незаконно начатые работы закончить в соответствии с законом. Мы позвали около 350 дольщиков, которые высказали нам свои возмущения»,

— рассказал он.

Теперь, как отметил Туманбаев, жильцы домов могут оформлять кредиты и платить коммунальные услуги не по коммерческим тарифам. Ранее они не могли этого сделать из-за отсутствия техпаспортов.

Чиновник добавил, что компания часто возводила здания на незаконных участках — в том числе на тех, которые предназначались для детсадов. Также у нее были неправильные проекты строительства и отсутствовали техусловия.

По данным Туманбаева, двенадцать стройкомпаний передали Госипотечной компании квартиры, строительство которых было начато с нарушениями. Всего таких квартир — 1180.

Владелец KG Group Имамидин Ташов с конца апреля находится под стражей по обвинению в насильственном захвате власти, публичных призывах к насильственному захвату власти и незаконном пересечении госграницы КР.

На Ташова возбудили уголовное дело и объявили в розыск после того, как он обвинил сотрудников ГКНБ в похищении, запугивании и вымогательстве 100 млн сомов «в левый карман» помимо 52 млн, которые он выплатил по делу о незаконном строительстве. Сам бизнесмен отрицает обвинения, выдвинутые против него.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop