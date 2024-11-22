Сторонника партии «Бүтүн Кыргызстан» Турду Акматалиева задержали в российском городе Красноярске и доставили в Бишкек, сообщает «Азаттык» со ссылкой на его близких.

По их данным, мужчину задержали в марте. Его допросили в Кыргызстане 28 октября.

«Во время допроса следователи сообщили, что Акматалиева задержали за публикацию в соцсети «Фейсбук»»,

— передает издание.

В Первомайском райсуде сообщили «Клоопу», что 31 октября Акматалиеву рассмотрят меру пресечения. Его предъявлено обвинение по статье о публичных призывах к насильственному захвату власти.

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