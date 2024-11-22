Президент Садыр Жапаров 22 ноября подписал закон о запрете электронных сигарет в Кыргызстане. Согласно документу, к электронным сигаретам относятся также устройства с нагревательным элементом для табака.

В пресс-службе главы государства отметили, что цель закона — «обеспечение защиты здоровья и благополучия граждан от употребления электронных сигарет с никотиносодержащей жидкостью».

Так, запрещается ввоз, обращение и использование (курение) электронных сигарет на территории Кыргызстана. За курение электронных сигарет будут штрафовать физлиц на 10 тысяч сомов, а юрлиц — на 60 тысяч. За продажу электронных сигарет физлиц будут штрафовать на 20 тысяч сомов, а юрлиц — на 65 тысяч.

Также за незаконный ввоз электронных сигарет в значительном размере будут привлекать к исправительным работам на срок от двух месяцев до одного года или к штрафу от 100 тысяч до 120 тысяч сомов. За то же деяние, совершенное в крупном или особо крупном размере, будут штрафовать от 150 тысяч до 200 тысяч сомов или лишать свободы 1-2 года.

Закон вступит в силу с 1 июля 2025 года.

Этот закон инициировали депутаты ряд депутатов во главе с Шаирбеком Ташиевым. По их словам, цель документа — защитить молодых кыргызстанцев от употребления электронных сигарет, предотвратить замедление развития организма и привыкания к негативной привычке.

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