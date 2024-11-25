Кыргызская спортсменка в интервью госканалу УТРК заявила, что планирует восстановить свое здоровье и через полтора-два года начать подготовку к следующим Олимпийским играм, которые пройдут в Лос-Анджелесе.

Тыныбекова отметила, что в ее карьере не хватает лишь одной медали — золота Олимпиады.

«Остальные медали у меня есть. У каждого спортсмена есть мечта — вернуться с Олимпиады с победой. […] Это особенное чувство, несравнимое ни с чем. Хочется вновь поехать и испытать это»,

— поделилась она.

Спортсменка добавила, что в большом спорте получила много травм, поэтому восстановление требует определенного времени.

«Мне нужно лечиться. Я все взвешу, посмотрю на состояние своего тела и снова вернусь в спорт. Я постараюсь приложить все усилия, чтобы добиться победы»,

— заключила Тыныбекова.

В октябре 2024 года Тыныбекову избрали вице-президенткой Федерации по женской борьбе.

Айсулуу Тыныбекова — одна из самых титулованных спортсменок Кыргызстана: шестикратная чемпионка Азии, трехкратная чемпионка мира, двукратная призерка Олимпийских игр, обладательница Кубка мира.