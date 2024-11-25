Качество воздуха в Бишкеке за последние дни резко ухудшилось. Сегодня, например, столица несколько часов была в пятерке самых загрязненных городов в мире в рейтинге World Air Quality.

Согласно мониторингу, на полдень 25 ноября концентрация частиц PM2.5 (вредных твердых микрочастиц и мельчайших капелек жидкости) в воздухе в 20.9 раза была выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха. Статус качества воздуха оценивался как «вредный».

В таких условиях бишкекчанам рекомендуется носить маски и избегать физических нагрузок на улице. Дома же рекомендуется закрыть окна, чтобы грязный воздух не попал в помещение, и включить очиститель воздуха.

В Минэнерго пока не прокомментировали «Клоопу» ситуацию вокруг смога в Бишкеке.

На момент публикации материала качество воздуха в Бишкеке, согласно мониторингу, немного улучшилось: столица заняла 13-е место среди городов по загрязненности воздуха.

В начале октября министр энергетики Таалайбек Ибраев заверял горожан, что этой зимой в столице не будет смога. По его словам, в городе устранили главные источники загрязнения воздуха: бани и автобусы на дизельном топливе. Также Ибраев говорил, что проводится газификация домов, а ТЭЦ реконструируют.

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