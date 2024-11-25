Сегодня в Бишкекском горсуде начали рассматривать апелляционную жалобы четверых журналистов — бывших и нынешних сотрудников проектов Temirov Live и Айт Айт Десе. Речь идет о Махабат Тажибек кызы, Азамате Ишенбекове, Айке Бейшекеевой и Актилеке Каппарове, которых ранее Ленинский райсуд признал виновными по статье о призывах к массовым беспорядкам.

Адвокат Улан Сейитбеков сообщил «Клоопу», что жалобу рассматривают судьи, которые в 2022 году постановили выдворить из Кыргызстана расследователя Болота Темирова.

«Председатель Адис Момуналиев и Нурлан Кожомбердиев были в составе судебной коллегии по делу Темирова. Я сразу же заявил отвод на них. Судебная коллегия после совещания не удовлетворила мое ходатайство»,

— рассказал он.

Сейитбеков добавил, что оправдательный приговор Ленинского райсуда в отношении остальных семерых фигурантов дела вступил в силу. По данным суда, прокуратура не стала обжаловать решение нижней инстанции.

Следующий процесс в отношении четверых журналистов пройдет 9 декабря — на заседании выступят эксперты. После исследования материалов дела, прения сторон и последнего слова суд сможет вынести решение.

Ранее спикер парламента Нурланбек Шакиев на награждении работников СМИ по случаю Дня информации и печати заявил, что власти рассмотрят ситуацию вокруг журналистов, находящихся в заключении. Но это, по его словам, должно стать «уроком» для остальных.

10 октября Ленинский райсуд вынес приговоры 11 журналистам, задержанным в январе по обвинению в призывах к массовым беспорядкам. Так, Махабат Тажибек кызы приговорили к шести годам лишения свободы, а Азамата Ишенбекова — к пяти. Актилеку Капарову и Айке Бейшекеевой дали три года пробации. Остальных фигурантов дела оправдали из-за отсутствия состава преступления.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы: https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop