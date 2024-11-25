Сотрудники ГКНБ, МВД и Генпрокуратуры установили личность мужчины, подозреваемого в авторстве анонимного письма к главе спецслужбы Камчыбеку Ташиеву, в котором тот угрожал ему и его семье расправой.

Как сообщили в госкомитете, подозреваемый имеет образование военного летчика, а также опыт службы в Вооруженных силах КР и ограниченном военном контингенте на афганской границе. Также он «дважды судимый», отметили там.

По данным спецслужбы, письмо в приемную ГКНБ доставил бездомный человек, согласившийся сделать это за продукты питания.

В ГКНБ добавили, что оперативники изъяли у «автора письма» компьютер, на котором тот якобы писал обращение, а также образцы сургуча для опечатывания конверта. Назначена экспертиза.

Задержанному предъявили обвинение по статье о приготовлении к убийству лица и его близких в связи с осуществлением лицом служебной деятельности. Его заключили под стражу.

«Устанавливается причастность Ж.А.С. к спецслужбам иностранных государств и деструктивным силам, преследующим интересы по дестабилизации общественно-политической ситуации в КР»,

— подчеркнули в ведомстве.

О письме с угрозами Ташиеву стало известно 20 ноября. Глава ГКНБ на встрече с журналистами сообщил, что неизвестные прислали ему на работу посылку, внутри которой был запечатанный конверт с флешкой.

Позже приближенный к Ташиеву журналист Өткүрбек Рахманов опубликовал текст самого письма. В нем неизвестный заявляет, что его заказчики потребовали «бить» не по самому главе ГКНБ, а по его родным. За это, как утверждает исполнитель, ему «хорошо» заплатили «влиятельные в мире люди».