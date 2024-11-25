Мать Руслана Дуйшеева, ранее задержанного спецслужбой как активного члена ОПГ, обратилась к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. Видеообращение распространилось в соцсетях.

Женщина заявила, что информация о ее сыне, которая появилась в СМИ, ложь. По ее словам, Дуйшеев — не тот человек, который стал бы совершать преступления.

«Сына задержали во время даавата (проповедь ислама) Увидев все это [в соцсетях], сердце заболело, стало плохо»,

— сказала она.

Сотрудники ГКНБ задержали Дуйшеева 16 ноября в Токтогульском районе Джалал-Абадской области. В госкомитете заявили, что он «планировал покушение на руководство ГКНБ», пока был в розыске.

По данным спецслужбы, бывший «смотрящий» села Бостери на Иссык-Куле, известный в криминальном мире как Рус Коен или Руслан Бостеринский, причастен к ОПГ покойного кримавторитета Камчы Кольбаева.

Дуйшееву предъявили обвинение в создании и участии в ОПГ и водворили в СИЗО ГКНБ.

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