Посол России в Кыргызстане Сергей Вакунов на встрече с журналистами заявил, что если КР перейдет на латиницу, то республика может потерять «ту часть культуры», которая была «на протяжении нескольких сотен лет».

Такое заявление он сделал 25 ноября, отвечая на вопрос журналиста о том, как МИД РФ расценивает решение Кыргызстана утвердить вместе с другими тюркскими государствами единый латинский алфавит для своих народов.

По мнению российского дипломата, переход на латиницу может изменить всю культуру и этот вопрос нужно рассматривать «очень и очень внимательно».

«Понимаете, язык — это ведь не только написание неких слов, это культура, это традиции, это ментальность, это наследие Кыргызстана. Стоит ли вот так вот его в одночасье менять?»

— говорит посол.

Вакунов, ссылаясь на лингвистов, утверждает, что кириллица «наиболее подходит для передачи особенностей кыргызского языка». По его словам, если Кыргызстан перейдет на латиницу, то появится опасность «потерять» старшее и младшее поколение.

«Ну, скажите, пожалуйста, как в латинице будет писаться и, самое главное, произноситься буква ”ы”, присущая кыргызскому языку? И через 30 лет, обучаясь на основе латиницы, как она будет передаваться, как нужно будет объяснить, что вот это вот вот этого сочетание знаков читается как “ы”? Я думаю, что это будет очень сложно сделать»,

— считает посол.

Вакунов добавил, что президент Кыргызстана заявлял о том, что вопроса о переходе на латиницу пока нет. По его словам, МИД России воспринимает это соответственно. Посол отметил, что переход на другую буквенную письменность — «очень не дешевый вопрос».

9-11 сентября в столице Азербайджана — Баку — прошло третье заседание комиссии по общему алфавиту тюркского мира Организации тюркских государств (ОТГ). На нем утвердили единый алфавит для тюркских народов на латинице, состоящий из 34 букв.

В ноябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Кыргызстан и некоторые другие страны ЦА «сделать шаг к переходу на новый алфавит».