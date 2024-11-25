В Токмоке Чуйской области в суд поступило дело в отношении мужчины, подозреваемого в насилии над своей женой, сообщили в ГУВД области.

В милиции рассказали, что о насилии стало известно 21 сентября. Тогда в дежурную часть поступило сообщение, что в одной из квартир мужчина избивает супругу.

Когда на место приехали правоохранители, пострадавшая написала заявление на мужа, отметив, что тот «систематически избивает ее и оскорбляет ее честь и достоинство».

По данным милиции, в тот же день пострадавшая обратилась в Нацгоспиталь, где ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье о семейном насилии. Мужчину задержали и водворили под стражу на два месяца.

Домашнее насилие — одна из серьезнейших проблем в Кыргызстане. Ежегодно милиция сообщает о тысячах фактах побоев в отношении женщин. И это лишь те случаи, когда кыргызстанки находили силы рассказать о произошедшем, или же тяжесть их травм вынуждала милицию вмешаться.

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