В российском городе Екатеринбурге 30-летний таксист из Кыргызстана Султан Абдумаликов рискнул жизнью, чтобы помочь эвакуировать пожилых людей из горящего здания поликлиники. Скоро его депортируют из России, пишет «Медуза».

18 ноября Султан стал свидетелем пожара, когда ехал на обед. Мужчина припарковал машину и бросился к зданию. Кроме эвакуации жителей, он помог сотрудникам поликлиники потушить огонь, но надышался дыма. Его госпитализировали.

«Заходил внутрь, несколько раз кричал, чтобы выходили. Потом побежал на крышу через второй этаж поликлиники. Мы с рабочим начали тушить огонь до приезда пожарных. Потом я спустился, потерял сознание, чувствовал себя плохо»,

— рассказывал он изданию «КП-Екатеринбург».

На следующее утро, когда Султана уже отпустили домой, ему позвонили из полиции и попросили приехать в отделение. По словам таксиста, у него не было трудового договора. Правоохранители сообщили ему об угрозе депортации.

Султан рассказал о произошедшем российским СМИ. Тогда в полиции ему сказали, чтобы он срочно оформил трудовой договор, и его не депортируют.

Тем не менее 21 ноября Железнодорожный суд признал кыргызстанца виновным в нарушении режима пребывания в РФ. Сейчас Абдумаликов ожидает депортации в центре временного содержания иностранцев.

В начале ноября МВД Кыргызстана призвало граждан в России внимательно ознакомиться с новыми законами и правилами для мигрантов. Ведомство просит кыргызстанцев своевременно обращаться за правовой помощью в компетентные органы. Так, в нескольких городах России открылись представительства МВД КР — в том числе в Екатеринбурге.

По данным ведомства, сейчас около 72 тысяч кыргызстанцев находятся в России без законных оснований для пребывания.

Этой осенью Госдума РФ приняла ряд антимигрантских законов. Одним из них предлагалось, что для мигрантов, незаконно находящихся на территории РФ, предусматриваются более тяжелые наказания.