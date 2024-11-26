Об этом в соцсетях сообщила глава медицинского профсоюза Бермет Барыктабасова.

Эрнст Хашимович Акрамов — профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки КР, заслуженный врач Кыргызской ССР, лауреат Государственной премии КР в области науки и техники, Герой Кыргызской Республики.

Известный хирург родился 24 июня 1936 года во Фрунзе. Он проработал в медицине более 60 лет.

Акрамов начал свою трудовую деятельность в 1960 году хирургом во 2-й городской клинической больнице города Фрунзе. С 1992 года заведовал отделением общей хирургии Чуйской областной объединенной больницы, которой в 2023 году было присвоено имя хирурга.

Он автор более 350 научных работ, 16 монографий, 23 патентов на изобретения.

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