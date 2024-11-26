Парламентский комитет по правопорядку 26 ноября принял во втором чтении законопроект о штрафах за клевету и оскорбления в СМИ и интернете. В этом варианте документа размер штрафов снижен.

Так, теперь за клевету и оскорбления физлиц предлагается штрафовать на 20 тысяч сомов вместо 100, а юрлиц — на 65 тысяч вместо 200.

Члены комитета также предлагали лишить Минкультуры полномочия самим рассматривать, что является клеветой и оскорблением, а что — нет. Теперь они утвердили, что этим будут заниматься правоохранительные органы.

Ранее 11 независимых редакций Кыргызстана обратились к спикеру парламента Нурланбеку Шакиеву. Они просили торага организовать парламентские слушания с участием журналистов, представителей гражданского общества и госорганов до рассмотрения этого законопроекта в ЖК во втором чтении.

Законопроект о вводе штрафов за оскорбление и клевету в СМИ и интернете инициировало Минкультуры. По данным инициаторов, в последнее время наблюдается «увеличение случаев оскорблений и унижений, распространяемых через СМИ и интернет-ресурсы».

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