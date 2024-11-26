Пациенты Кадамжайского психоневрологического соцучреждения вынуждены круглые сутки носить верхнюю одежду и головные уборы, чтобы не замерзнуть. Об этом сообщили в Наццентре по предупреждению пыток.

По словам сотрудников центра, в спальнях температура колебалась +11℃ до +13℃, а в коридоре — даже не поднималась выше +5℃.

«Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, температура в помещении должна быть от +18℃ до +24℃»,

— отметили там.

Правозащитники также отметили, что матрасы, на которых спят пациенты, находятся в «антисанитарном состоянии» и непригодны.

Кроме того, в НЦПП заявили, что у пациентов нарушено питание.

«Для приготовления блюд, со слов кухонных работников, со склада получено около 20 килограммов сырого мяса, а по факту имелось лишь 8 килограмм вареного мяса. У одного кухонного работника отсутствовала санитарная книжка»,

— рассказали правозащитники.

В конце октября НЦПП выявил нарушения в Жайылском женском психоневрологическом соцучреждении, где пациентки были вынуждены спать на полу из-за нехватки кроватей, а другие — находиться в холодном помещении без мебели и возможности справить нужду в туалете.

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