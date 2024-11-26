Пациенты Кадамжайского психоневрологического соцучреждения вынуждены круглые сутки носить верхнюю одежду и головные уборы, чтобы не замерзнуть. Об этом сообщили в Наццентре по предупреждению пыток.
По словам сотрудников центра, в спальнях температура колебалась +11℃ до +13℃, а в коридоре — даже не поднималась выше +5℃.
«Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, температура в помещении должна быть от +18℃ до +24℃»,
— отметили там.
Правозащитники также отметили, что матрасы, на которых спят пациенты, находятся в «антисанитарном состоянии» и непригодны.
Кроме того, в НЦПП заявили, что у пациентов нарушено питание.
«Для приготовления блюд, со слов кухонных работников, со склада получено около 20 килограммов сырого мяса, а по факту имелось лишь 8 килограмм вареного мяса. У одного кухонного работника отсутствовала санитарная книжка»,
— рассказали правозащитники.
В конце октября НЦПП выявил нарушения в Жайылском женском психоневрологическом соцучреждении, где пациентки были вынуждены спать на полу из-за нехватки кроватей, а другие — находиться в холодном помещении без мебели и возможности справить нужду в туалете.
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