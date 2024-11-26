С 1 января 2025 года в России вступают в силу новые правила для иностранных граждан. Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил , что с начала 2024 года принято 12 законов, ужесточающих миграционную политику. Рассказываем, что изменится для трудовых мигрантов в России.

Ужесточение требований к мигрантам

Из за нехватки хорошо оплачиваемых рабочих мест на родине поток мигрантов из Центральной Азии в Россию не останавливается. Хотя после начала вторжения России в Украину кыргызских мигрантов в РФ стало меньше. Этому способствует и то, что Россия сейчас активно ужесточает правила нахождения мигрантов в этой стране.

В начале августа российские депутаты предложили серьезные ограничения для трудовых мигрантов, запретив им работать в сферах образования, медицины, пассажирских перевозок, доставки еды и других высокодоходных профессиях.

В ноябре 2024 года на заседании дискуссионного клуба «Валдай» глава России Владимир Путин в своей речи заявил, что мигранты обязаны знать русский язык, уважать местные законы и традиции. Это, по его словам, уменьшит раздражение местных жителей и упростит прием мигрантов.

А 18 ноября губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление, которое с 2025 года запрещает мигрантам с патентами работать в дошкольных учреждениях. Ранее в той же области уже запретили мигрантам работать таксистами и торговать алкоголем и табачной продукцией в розницу.

Требования для мигрантов в новом году

Ранее иностранцы могли находиться в России без разрешительных документов до 180 дней, но по новым правилам этот срок сокращен до 90 дней.

С 5 февраля для иностранцев, находящихся в России незаконно, вводят «режим выдворения». Это означает, что иностранцы, нарушившие закон или не имеющие необходимых документов, будут внесены в «реестр контролируемых лиц».

Людям из этого реестра запрещается менять место жительства без разрешения, покидать регион проживания, водить автомобиль, получать водительские права, вступать в брак, регистрировать предпринимательскую деятельность, приобретать недвижимость и совершать некоторые банковские операции.

Мигрантов, которые не выполняют эти требования или неоднократно нарушили закон, могут депортировать или без решения суда поместить в специальный изолятор.

Лишение гражданства за отказ вставать на военный учет

На фоне полномасштабного вторжения России в Украину и без того сложное положение мигрантов стало еще тяжелее. Согласно закону, подписанному Путиным, получившие российское гражданство иностранцы могут лишиться его, если не встанут на воинский учет. Одновременно с этим мигрантам, которые проходят в России военную службу, наоборот, упростили получение гражданства. Это ставит мигрантов перед сложным выбором: рисковать или своей жизнью, или потерей гражданства.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что получивших гражданство иностранцев «отлавливают» и отправляют на войну в Украину. Бастрыкин назвал это «фишкой» для сокращения числа мигрантов.

«Мы стали реализовывать положения Конституции и наших законов о том, что лица, получившие гражданство, должны встать на воинский учет и, в случае необходимости, принять участие в военной операции. Мы более 30 тысяч [человек] уже отловили, получивших гражданство, но не желающих встать на учет, поставили на учет. И уже порядка 10 тысяч из них направлены в зону специальной военной операцииЧто это?Так официальная российская власть и федеральная пропаганда называют полномасштабное вторжение в Украину. . Нам говорят: «Зачем они там нужны?» Товарищи, рыть окопы и создавать укрепления — для этого действительно нужны хорошие рабочие руки», — отметил он.

По данным «Азаттыка», на 28 октября 2024 года в войне в Украине погиб 51 уроженец Кыргызстана, воевавший на стороне России. Из них 25 были гражданами КР, у 23 было российское гражданство, а гражданство троих погибших неизвестно. Самому младшему из них было 20 лет, самому старшему — 57.

Членство в ЕАЭС помогает не всегда

Некоторые кыргызстанцы, работающие в России, уже жалуются на жестокое отношение со стороны российских правоохранительных органов, а другие — на недостаточную активность кыргызского посольства.

Жаныбек, который трудится в России с 2007 года, говорит, что местная полиция «не воспринимает мигрантов как людей».

«О том, что мы в [Евразийском экономическом] союзе, слышу только от кыргызов. Нашему посольству вообще нет [доверия]. Россия принимает законы, а посольство и диаспора их рекламируют. Больше ничего делать не могут», — говорит он.

Максат, который с 2019 года работает в России таксистом, объясняет, что основные трудности мигрантов связаны с регистрацией, ее продлением и оформлением трудового договора.



«У тех, кто работает в такси, трудовой договор есть, но для наших граждан, занятых на других работах, это проблема. Раньше многие каждые три месяца обновляли миграционную карту. Если по новому закону это станет невозможно, будет очень тяжело», — считает он.

Юрист и специалист по вопросам миграции Мирлан Токтобеков предупреждает, что расширение полномочий российских силовиков может привести к увеличению случаев насильственного выдворения мигрантов, при этом их процессуальные права будут игнорироваться.

«Из-за текущей войны участились случаи, когда людей просто так не пускают через границу. Если сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) на пограничном контроле находят человека подозрительным, они без объяснения причин выносят решение о запрете въезда на длительный срок. В «чёрный список» ФСБ включено около 20 тысяч кыргызстанцев, и механизмы исключения оттуда практически отсутствуют. Даже через суд отменить эти ограничения крайне сложно», — поясняет юрист.

По его словам, несмотря на то, что Кыргызстан является членом ЕАЭС и для кыргызстанцев предусмотрены определенные льготы, граждане не всегда могут ими воспользоваться.

Тем временем представитель посольства Кыргызстана в России заявил «Клоопу», что представительство постоянно информирует соотечественников об изменениях в российском миграционном законодательстве и других актуальных вопросах.

Какие меры принимают кыргызские власти?

Власти Кыргызстана тем временем призывают мигрантов вернуться на родину.

В середине сентября пресс-секретарь президента Аскат Алагозов заявил, что в стране не хватает рабочей силы в швейной и строительной отраслях, и что эти места могли бы занять кыргызстанцы, работающие в России.

Министерство труда, социального обеспечения и миграции (МТСОМ) реализует госпрограмму возвращения трудовых мигрантов на родину. По словам замглавы министерства Бакыта Дарманкул уулу, сейчас оно пытается трудоустраивать вернувшихся мигрантов. Власти планируют создать более 250 тысяч рабочих мест, в том числе за счет открытия новых предприятий легкой промышленности и социальных объектов.

«Заработная плата [в Кыргызстане] пока не сравнится с той, которую [мигранты] получают за границей. Поэтому иногда требуется создавать условия для легальной и безопасной миграции», — отметил Дарманкул уулу.

Для этого МТСОМ пытается диверсифицировать направления для трудовой миграции из Кыргызстана. Например, при министерстве работает Центр трудоустройства граждан за рубежом, который консультирует кыргызстанцев о работе в других странах — не только в России, но и, например, в Великобритании, Южной Корее и Восточной Европе.

Если вы едете в Россию

Министерство иностранных дел Кыргызстана рекомендует гражданам, планирующим поездку в Россию, соблюдать несколько основных правил:

Заранее подготовить необходимые идентификационные документы для пересечения государственной границы России.

Быть готовыми к дополнительным проверкам.

Выполнять требования пограничных и других компетентных органов России.

В случае отказа в пропуске на границе получить документ с указанием причины отказа.

Люди, которым запрещен въезд, будут отправлены обратно на родину — авиакомпания должна обеспечить их билетами и временным питанием.

В экстренных случаях можно обратиться за помощью в консульские учреждения России, а при необходимости вызвать переводчика.

Усиленный контроль на пунктах пропуска через границу России распространяется на всех иностранных граждан и был введен после теракта в «Крокус Сити Холле».