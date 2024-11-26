В Кыргызстане за первые десять месяцев милиция зафиксировала 14 тысяч 293 факта семейного насилия, что на 3877 факта (37,2%) больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в МВД.

По данным ведомства, за этот период правоохранители выдали 12 тысяч временных охранных ордеров. При этом пострадавших женщин, получивших ордер, было 11 тысяч 227, а мужчин — 529.

Также милиция составила 3 тысяч 457 протоколов по семейному насилию, из которых в суд направлено 3 тысячи 288.

Большинство агрессоров суд приговорил к общественным работам (1189) либо отправил под арест (1623). Также 58 протоколов правоохранители составили из-за того, что нарушители не соблюдали условия охранного ордера.

В министерстве добавили, что возбуждено 28 уголовных дел по статье о семейном насилии.

Также 31 уголовное дело касалось убийства — одно из них было совершено в состоянии аффекта. По данным МВД, за этот период было 57 случаев причинения тяжкого, менее тяжкого и легкого вреда здоровью.

Уголовных дел по истязанию милиция зарегистрировала 37, а по изнасилованию — 13. Еще в семи случаях дело завели по статье 157 (действия сексуального характера с ребенком,не достигшим 16 летнего возраста).

Домашнее насилие — одна из серьезнейших проблем в Кыргызстане. Ежегодно милиция сообщает о тысячах фактах побоев в отношении женщин. И это лишь те случаи, когда кыргызстанки находили силы рассказать о произошедшем, или же тяжесть их травм вынуждала милицию вмешаться.

Читайте исследование «Клоопа» о семейном насилии. 👉https://bit.ly/4dDtE7b

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop