Глава Госстроя Нурдан Орунтаев 25 ноября в интервью госканалу УТРК рассказал о планах снести многоквартирные дома, построенные в Бишкеке в советское время.

По словам чиновника, сейчас в столице не хватает земельных участков для строительства жилья. Если снести сталинки и хрущевки, на их месте можно построить многоэтажки, рассчитанные на большее количество людей, считает Орунтаев.

«500 квартир на 10 тысячах квадратных метров [жилой площади] занимают много гектаров. На этом же месте с помощью новых технологий и с учетом современных требований можно построить до 100 тысяч квадратных метров»,

— сказал он.

По данным госканала, для такой реновации будет разработан специальный законопроект.

Чиновник добавил, что коррупции в строительной сфере стало меньше. По его словам, теперь качеству строительства домов уделяется большое внимание. Глава Госстроя отметил, что Кыргызстан по темпу строительства «стоит на первом месте среди стран ЕАЭС».

Сегодня на пресс-конференции Орунтаев сообщил, что Госстрой предоставит возможность строить дома с вовлечением инвестиций либо госбюджета. Инвестор, желающий купить участок по программе реновации, должен сначала обратиться в соответствующий орган, чтобы получить возможность выкупа по рыночной цене. Затем он будет самостоятельно договариваться с жильцами дома.

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