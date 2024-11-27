Налоговая служба инициировала поправки, которыми предлагается сократить площадь жилья, облагаемого налогом на недвижимое имущество. Об этом стало известно на парламентском комитете по бюджету 25 ноября.

Согласно поправкам, кыргызстанцы, владеющие жильем площадью свыше 120 квадратных метров, могут начать платить налог.

Глава комитета Данияр Толонов поинтересовался у замглавы ГНС Нурлана Умтулова, почему ведомство решило инициировать такие изменения.

Толонов напомнил, что по нынешнему Налоговому кодексу налог на недвижимость обязаны платить владельцы квартир площадью свыше 80 квадратных метров и частных домов — от 150 квадратных метров.

«Когда рассматривали льготы, выяснили, что [средняя площадь] большинства домов составляет 122 квадратных метра. Поэтому мы пришли к такому решению»,

— ответил Умтулов.

Депутат не согласился с чиновником и призвал ничего не менять.

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