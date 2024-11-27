В Кыргызстане построят две плавучие солнечные электростанции. Кабмин подписал инвестиционное соглашение с иностранными компаниями, сообщили в Минэнерго.
По данным ведомства, построить электростанции планируется в течение четырех лет. Мощность электростанций — 612 МВт. Каждая состоит из двух фаз.
В соглашении участвуют четыре иностранные компании: «Sonnenenergie, a.s.», «AB Progressio GmbH», «LTI ReEnergy CleanTech Project Development UG». И две кыргызские ОАО — «СЭС Токтогул» и «СЭС Токтогул КГ».
«Основная цель подписанного документа — привлечение инвестиций в проекты зеленой энергетики КР, сокращение зависимости от импорта электроэнергии, укрепление энергетической безопасности и независимости»,
— подчеркнули в министерстве.
В конце 2023 года глава Кабмина Акылбек Жапаров заявил, что в 2026 году Кыргызстан выйдет на профицит в энергетике и республика начнет экспортировать электроэнергию. По его словам, в течение ближайших лет в Кыргызстане построят десятки ГЭС, в том числе малых, а также солнечные электростанции.
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