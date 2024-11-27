На заседании парламента 27 ноября депутаты приняли во втором и третьем чтениях поправки в закон «Об образовании» и Кодекс о правонарушениях. Ими предлагается запретить денежные сборы в школах.

Во время обсуждения ряд депутатов возмутились тем, что закон может запретить родителям учеников оказывать спонсорскую помощь школе. Замминистра образования Надира Джусупбекова ответила нардепам, что законом запрещается только принуждать к сбору денег.

Инициаторка документа — Миргул Темирбаева. Ранее она уже заявляла, что в школах до сих пор собирают деньги с учеников и создают общественные фонды при школах, несмотря на введенный президентом запрет в мае 2023 года.

В связи с этим депутатка предлагает ввести штраф в 20 тысяч сомов за незаконный сбор денег в школах. За создание общественных фондов при школах для сборов хотят штрафовать физлиц на 40 тысяч сомов, а юрлиц — на 60 тысяч.

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