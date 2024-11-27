Муниципальная инспекция при мэрии начала проводить рейды на Аламединском рынке Бишкека.

Глава инспекции Медер Амангелдиев обошел территорию базара вместе с директором рынка и выявил точки стихийной торговли. По данным мэрии, таких торговцев предупредили о штрафах, если они не прекратят работу.

По Кодексу о правонарушениях за нарушение правил торговли физлицам грозит штраф в 3 тысячи сомов, а юрлицам — 13 тысяч сомов.

В муниципалитете добавили, что на рынке должны освободить проходы, чтобы спецтехника МЧС могла проехать в случае чрезвычайных ситуаций. Также там должны создать условия для выгрузки товаров без заторов.

Помимо этого, инспекция поручила убрать наружную рекламу и предметы на деревьях, включая счетчики, которые «портят эстетический вид». А владельцы рынка должны убрать мусор из арыков.

«Муниципальная инспекция круглосуточно дежурит на территории рынков Аламедин и Орто-Сай. Рейды коснутся всех городских рынков и торговых объектов Бишкека»,

— подчеркнули в мэрии.

Ранее муниципалитет уже проводил рейды на рынке Орто-Сай и выявил там точки стихийной торговли. В мэрии заявили, что торговцы не выполнили требований инспекции — общий штраф составил более 41 тысячи сомов. Сами точки стихийной торговли в итоге ликвидировали, а «Бишкекзеленстрой» начал высаживать на этих местах живую изгородь.

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