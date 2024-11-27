Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев подписал соглашение и договор с компанией «РЦА Ливинг» о безвозмездной передаче территории бывшего ипподрома «Ак-Кула» на 49 лет.

Как сообщили в муниципалитете, ОсОО «РЦА Ливинг» — местная дочерняя компания двух иностранных фирм — «ROX Group» и «TNG Global Foundation».

«8 июля 2024 года в мэрию поступило предложение от компаний о приобретении имущественного комплекса»,

— рассказали там.

В мэрии напомнили, что по договору инвесторы обязались построить на месте бывшего ипподрома многофункциональный комплекс. На 53,5 гектарах должны появиться бизнес-центры, жилые, социальные и инфраструктурные объекты.

Также компания должна построить три школы, три детсада, парковые зоны, дороги и тротуары. В будущем эти объекты стоимостью 3,5 млрд сомов передадут в собственность города.

«Инвестор выделяет средства на разработку Генплана Бишкека. По итогам в муниципалитет столицы поступит до 10 млрд сомов»,

— добавили в мэрии.

А общий объем инвестиций, по данным муниципалитета, составит около 87 млрд сомов.

По данным Минюста, ОсОО «РЦА Ливинг» занимается строительством жилых и нежилых зданий.

Ипподром «Ак-Кула», построенный в 1947 году, был одной из первых больших площадок для проведения конноспортивных игр. Его общая площадь составляет 60 гектаров. В 2020 году объект признали аварийным и не подлежащим ремонту. Позже власти говорили о сносе ипподрома и о том, что на его месте могут построить многоквартирные дома или деловой центр наподобие «Москва-Сити».

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