Минюст инициировал поправки в Кодекс о правонарушениях и в закон «Об охране и защите от семейного насилия». Ими предлагается ввести электронный контроль за насильниками и ввести ограничения.

Инициаторы заявляют, что закон поможет создать «эффективную систему», которая сможет предотвращать гендерное насилие и дискриминацию, а также будет следовать принципу «нулевой толерантности».

Так, суд может ввести против лица, совершившего семейное насилие, запреты и ограничения «с электронным наблюдением» до трех месяцев — это позволит дистанционно отслеживать местонахождение виновного.

Если же виновный нарушит правила такого охранного ордера, его могут привлечь к 40 часам общественных работ либо наказать арестом от семи до 14 суток.

Кроме того, суд может запретить прямые и косвенные контакты с пострадавшими, ограничить родительские права в части контактов с несовершеннолетними детьми, а также запретить находиться в определенных местах.

«Контроль за лицом, в отношении которого было наложено взыскание в виде запретов и (или) ограничений с электронным наблюдением, возлагается на орган пробации»,

— говорится в справке-обосновании.

Домашнее насилие — одна из серьезнейших проблем в Кыргызстане. Ежегодно милиция сообщает о тысячах фактах побоев в отношении женщин. И это лишь те случаи, когда кыргызстанки находили силы рассказать о произошедшем, или же тяжесть их травм вынуждала милицию вмешаться.

Читайте исследование «Клоопа» о семейном насилии.

👉https://bit.ly/4dDtE7b

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop