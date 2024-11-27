В Сокулукском районе Чуйской области строится завод по производству автомобилей, которые будут выпускаться под местным брендом. Об этом в эфире «Биринчи Радио» сообщил глава управления промышленной политики Минэкономики Арслан Базиев.

По словам Базиева, многие кыргызстанцы спрашивали, когда республика начнет выпускать авто под своим брендом.

«Мы строим еще один завод в Сокулуке, компания называется “Jaecoo” [совместно с которой идет строительство]. Дай бог, в следующем году завод откроется, и после этого мы создадим собственный бренд»,

— сказал он.

Госслужащий также ответил на недовольство некоторых граждан, утверждающих, что в стране идет «просто сборка» авто.

«Автопроизводство — специфическая отрасль. Одна компания не может сразу запустить процесс. Поэтому мы поделили его на три этапа: крупноузловая сборка, мелкоузловая сборка и локализация. Узбекистан к этапу локализации пришел за 30 лет. Это сложный процесс»,

— объяснил Базиев.

JAECOO — это флагманский автомобиль 2023 года от дочерней компании Chery, OMODA.

Ранее глава Кабмина Акылбек Жапаров заложил капсулу под строительство автосборочного завода «Нарын Шумкар» в Нарынской области. Тогда он заявил, что власти инвестируют в завод $130 млн. По его словам, предприятие будет производить более 20 тысяч авто в год.

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