Как сообщили в мэрии столицы, такое решение Административный суд принял 27 ноября.

По данным муниципалитета, суд решил, что нет причин для того, чтобы остановить демонтаж троллейбусных сетей и тяговых подстанций. В этой связи меры, которые временно останавливали эти работы, отменили до принятия окончательного решения по делу.

Еще 21 ноября Админсуд постановил приостановить демонтаж троллейбусных линий в Бишкеке до вынесения решения по делу. Очевидцы же сообщали, что мэрия, несмотря на это, продолжает демонтаж троллейбусных проводов.

В начале мая стало известно, что мэрия столицы решила передать 100 троллейбусов городу Ош и заменить их 120 электробусами. Местные активисты выступали против этого, отмечая, что это лишние траты и будет проблема того, как экологично хранить и утилизировать аккумуляторные батареи электроавтобусов.

В Бишкеке начали демонтаж троллейбусных линий 19 июня, еще до завершения общественного обсуждения по этому вопросу.

29 августа БГК одобрил передачу 100 троллейбусов городу Ош. Помимо этого, власти столицы передали шесть троллейбусов Нарыну и десять — Баткенской области.

В столице с 4 ноября перестали курсировать троллейбусы.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы: https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop