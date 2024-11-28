На заседании парламента 28 ноября депутат Дастан Бекешев, комментируя идею Госстроя о сносе советских многоквартирных домов, призвал задуматься сначала об инфраструктуре.

По словам нардепа, скоро в городе могут прорваться канализационные трубы, так как они устарели — то же самое может произойти и с водоснабжением. Бекешев отметил, что для замены всех труб понадобится около $100 млн.

«У нас устарели канализационные сети, и скоро могут быть “фекальные фонтаны”. Вон, даже трубы тепловых сетей не выдерживают и фонтанируют. Такое может быть и с холодной питьевой водой»,

— заявил он.

Бекешев добавил, что из-за появления многоэтажек численность людей станет гораздо больше. В этой связи он призвал выделить деньги из горбюджета на строительство школ, детсадов и больниц, а также предусмотреть паркинги.

Ранее глава Госстроя Нурдан Орунтаев заявил, что сейчас в столице не хватает земельных участков для строительства жилья. Чиновник рассказал о планах снести сталинки и хрущевки, чтобы на их месте построить многоэтажки, рассчитанные на большее число людей.

По его словам, Госстрой предоставит возможность строить дома с вовлечением инвестиций либо госбюджета. Инвестор, желающий купить участок по программе реновации, должен сначала обратиться в соответствующий орган, чтобы получить возможность выкупа по рыночной цене. Затем он будет самостоятельно договариваться с жильцами дома.

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