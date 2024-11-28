Мэрия столицы разработала правила для водителей средств индивидуальной мобильности (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и др.). Проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

Муниципалитет намерен установить следующие правила:

ездить только по велодорожкам — по тротуару можно только при отсутствии велодорожек;

🔹пересекать дорогу пешком;

🔹на одном самокате может ездить один человек;

🔹обязательно ношение защитного шлема, наколенников;

🔹запрещено ездить на электросамокате в нетрезвом состоянии;

🔹электросамокаты должны размещаться на строго на отведенных для этого местах.

В случае нарушения ПДД электросамокатчиков предлагают штрафовать на тысячу сомов. Если же водитель был в состоянии опьянения — тогда штраф составит 3 тысячи сомов.

«Максимальная разрешенная скорость в городе — 25 км в час, в жилых зонах и на дворовых территориях — до 20 км/ч, в зонах повышенного скопления людей — 5-10 км/ч.»,

— говорится в документе.

В сентябре депутат парламента Чынгыз Ажибаев предлагал ввести запрет на пользование мопедами и самокатами до того момента, пока в Бишкеке не появится специальная для них инфраструктура. По его словам, водители такого транспорта — в основном молодые люди, которые сбивают людей на пешеходах и сталкиваются с машинами на дорогах.

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