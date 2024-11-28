Минздрав инициировал поправки в Уголовный кодекс и Кодекс о правонарушениях, которые могут защитить медработников от насилия. Документ вынесен на общественное обсуждение.

По данным авторов, в республике увеличилось число случаев, когда граждане физически или вербально нападают на медработников. Они утверждают, что это не только угрожает безопасности медиков, но и снижает качество медпомощи.

«Врачи, медсестры и другие медработники сталкиваются с риском физической агрессии со стороны пациентов, их родственников или даже посторонних лиц […] Насилие негативно сказывается на качестве медпомощи, так как создает стрессовую обстановку, отвлекает врачей от их профессиональных обязанностей и может привести к ошибкам в диагностике и лечении»,

— говорится в справке-обосновании.

Инициаторы предлагают штрафовать на 10 тысяч сомов тех, кто проявил неуважение к медработнику. Также они предлагают добавить в две уголовные статьи отдельные наказания за преступления против медработника.

Так, за причинение легкого вреда здоровью медработника будет грозить штраф в 50-100 тысяч сомов либо исправительные работы от шести месяцев до года. При этом виновному могут запретить занимать определенные должности или заниматься какой-либо деятельностью от года до трех лет.

За хулиганство грозит аналогичный штраф — в 50-100 тысяч сомов. Однако статья предусматривает также лишение свободы от трех до пяти лет.

Кроме этого, авторы заявляют и о других мерах: обучать самих медиков правильному поведению во время конфликта, предоставлять им правовую помощь и компенсацию ущерба, а также установить камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки.

Ранее депутат Суйунбек Омурзаков предлагал наказывать нападающих на милиционеров, врачей и судей. По его словам, таких случаев было немало, в результате чего нуждающимся гражданам не оказывается своевременная помощь.

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